Elbiseciler Odası’na genç başkan adayı

İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası'nda sular durulmuyor. Eski Başkan Hazım Taşçı'nın oda mülkünü değerinden düşük üzerine geçirmesi, üst kuruluş İzmir Birliği'nden haksız kazanç elde etmesi gibi iddialar üzerine istifa etmesinin ardından İzmir Elbiseciler Odası 14 Mayıs'ta Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde olağanüstü genel kurula gidiyor. Çıraklıktan itibaren sektörün içinde olan, 16 yıldır da işyeri sahibi olarak oda üyesi bulanan Fatih Kıraç, umut vaad eden aday olarak farklı projelerle oda başkanlığına adaylığını açıkladı.

'CAMİAYA YAKIŞMIYOR'

Elbiseciler Odası'nın içine düştüğü durumlardan büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Fatih Kıraç, "Öncelikle odamızın ve camiamızın gölgelenen onurunu korumak, güzide odamızı bir geçim aracı olarak görenlerin elinden kurtarmak ve odamızı yeniden esnafına hizmet eden, üyesini kollayan, sıkıntılarına çare bulan bir kurum haline getirmek için aday oldum. Bu yönde önemli projeler de geliştirdik" diye konuştu. Son dönemde yaşanan olayların aklıselim her oda üyesini derinden yaraladığına dikkat çeken Kıraç, "Büyük saygı duyduğum, camiamızın dost meclisi olarak gördüğüm odamızın içine düştüğü durumdan son derece rahatsızım. Alın teri ve emeği ile çalışan, namuslu ve dürüst kazanma düşüncesinden asla taviz vermeyen üyelerimiz ayyuka çıkmış bu çirkin olaylara layık değildir" ifadelerini kullandı.

'ÜYELERİN İÇİNDEN GELİYORUM'

"Ben memurluktan gelmedim, çırak olarak başladığım sektörün 30 yıldır içindeyim" diyen Fatih Kıraç, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Esnafın gerçek sıkıntılarını, çek senet ödeme telaşını, çalışanının haftalığını veya işyerinin kirasını denkleştirme kaygısını iyi bilirim. Kumaşı ipliği gözü kapalı bile dokunarak seçebilecek bir esnaf olarak, 16 yıldır camiamızdan alan değil, maddi manevi katkı koyan biri olarak adayım."

BAŞLICA PROJELERİMİZ

Usulsüzlükleri müfettiş raporu ile tespit edildikten sonra eski başkanın Ağır Ceza'da yargılanmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Kıraç, "Artık oda yönetiminde yeni bir sayfa açarak bu çalkantıları sonlandırmak istiyorum. Oda yönetimi şeffaf, dinamik, sorunları çözmeye odaklı ve en önemlisi güvenilir olmalı. Yol arkadaşlarım ile odamıza yeni bir çehre kazandıracağız. Projelerimizle üyelerimizin yanında olacak, onlara daha rahat çalışma ortamları sağlayacağız. Öncelikle camiadaki dayanışmayı güçlendirecek, kuracağımız Yardımlaşma Fonu ile zor durumda olan, hastalık, kaza veya felaket gibi olumsuz durumlar yaşayan üyelerimize kol kanat gereceğiz. Ücretsiz avukatlık hizmetini sunacağız. Her yıl üyelerimizi bir araya toplayacak organizasyonlar düzenleyecek, camianın birlik ve beraberliğini pekiştireceğiz. Hep üyenin içinde olacak, işyeri ziyaretlerimizle ve bölge toplantıları ile sık sık bir araya gelip sorunları ve beklentileri ilk elden alacağız. Üyelerimizin okuyan evlatlarına sahip çıkacağız, tahsil görenlere karşılıksız burs verecek, gençlere mesleki eğitim düzenleyeceğiz. İşsize iş, kalifiye eleman yaşayan sektör üyelerimize ara eleman bulacağız. Odanın içinde bulunduğu çalkantılardan rahatsız olan ve durumu hazmedemeyen camiamızın desteği arkamızdadır. Odamızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Odaya ve üyeye hizmet bizim için bir şereftir" şeklinde konuştu.

Fatih Kıraç kimdir?

1989 İzmir doğumlu olan Fatih Kıraç, Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik Teknikerliği bölümünden 2012 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2016 yılında mezun oldu. Çocuk yaşta çarşının tanınan esnaflarından dedesi 'Kotçu Sami"nin yanında çıraklığa başlayan Kıraç, 2008 yılından bu yana İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası'nın üyesi olarak halen aktif esnaflık yapmaktadır.