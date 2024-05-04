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Haberler Ekonomi Restoranlarda kuverden sonra şimdi de ‘servis ücreti’ geldi

Restoranlarda kuverden sonra şimdi de ‘servis ücreti’ geldi

HABER MERKEZİ
Restoranlarda kuverden sonra şimdi de ‘servis ücreti’ geldi
Türkiye'de vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında KDV oranlarındaki değişiklik sonrası Maliye denetmenleri, binlerce işletmeyi takibe almıştı. Vatandaşlar fişlerdeki KDV oranlarını takip ederken şimdi de, restoranlarda bahşiş bırakılmadığı gerekçesiyle hesaba işlenen 'servis ücreti' tartışma konusu yarattı. Çok sayıda kişi kuver ücretine ek olarak adisyona eklenen servis ücretine tepkisini sosyal medyada paylaştı. Tüketici Federasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, istenen bu ücretin yasal olmadığını ve vatandaşların ödemeyebileceğini söyledi.
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