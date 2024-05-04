Tunus ile iş birlikleri İZTO’da değerlendirildi

İzmir ile Tunus arasındaki iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yabancı yatırımların, ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin kalkınmasında büyük önem taşıdığını görüyoruz. Türkiye'de 2023 yılı itibariyle 221 adet Tunus sermayeli firma faaliyet göstermekte. İzmir, net ihracatçı bir şehir konumunda. Tunus'a 87 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken 20 milyon dolara yakın ithalat ile 67 milyon doları aşkın bir ticaret fazlasına sahibiz" dedi. Özgener, bölgenin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Tunus ile birçok ortak projenin hayata geçirebileceğini de sözlerine ekledi.