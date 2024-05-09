Kıraç: Elbiseciler Odası’nın çehresini değiştireceğiz

14 Mayıs'ta Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek olan İzmir Elbiseciler Odası'nın genç adayı Fatih Kıraç, hazırladığı projelerle dikkatleri çekti. Yeni dönemde odanın adının artık hizmetlerle anılması gerektiğini belirten Kıraç, üyelere rahat çalışma ortamları sağlayacak ve camiada dayanışma ruhunu yeşertecek projeler geliştirdiklerini söyledi.

ŞEFFAF VE GÜVENİLİR YÖNETİM

İZMİR Elbiseciler ve Benzerleri Odası'nda yeni bir sayfa açacaklarını kaydeden Fatih Kıraç, "Şeffaf, dinamik, sorunları çözmeye odaklı ve en önemlisi güvenilir bir yönetim oluşturacağız" dedi. Odanın üst kuruluşu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) yönetimi ile omuz omuza çalışacaklarını da kaydeden Kıraç, "İESOB'nin tecrübelerinden ve imkanlarından yararlanacağız. Bu çerçevede üyelerimize ücretsiz avukatlık hizmeti sunacağız. SGK, Sicil, Vergi Daireleri gibi resmi kurumlarla ilişkilerimizi güçlendirecek, İESOB'nin de destekleriyle üyelerimizin resmi kurumlardaki işlemlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

YARDIMLAŞMA FONU

"KURACAĞIMIZ Yardımlaşma Fonu ile zor durumda olan, hastalık, kaza veya felaket gibi olumsuz durumlar yaşayan üyelerimize kol kanat gerecek, camiadaki dayanışmayı güçlendireceğiz" diyen Fatih Kıraç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Her yıl üyelerimizi bir araya toplayacak, beraberliğimizi pekiştireceğiz. Esnafın içinde olacak, işyeri ziyaretlerimizle, bölge toplantılarıyla bir araya gelip sorunları ve beklentileri ilk elden alacağız."

EĞİTİM BURSLARI

EĞİTİM bursları sağlayacaklarını belirten Fatih Kıraç, "Üyelerimizin okuyan evlatlarına sahip çıkacağız, tahsil görenlere karşılıksız burs vereceğiz. Gençlere mesleki eğitim düzenleyeceğiz. İşsize iş, kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan sektör üyelerimize ara eleman bulacağız. Üyelerimizi için var olacağız, esnafımız için çalışacağız. Onların koşullarını iyileştirecek, daha rahat çalışma ortamları hazırlayacağız" şeklinde konuştu. İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası'nı üyelerle birlikte ayağa kaldıracaklarını sözlerine ekleyen Fatih Kıraç, "14 Mayıs'taki kongre, odamız için bir milat olacaktır. Hep birlikte başaracağız. Genel kurulda tüm üyelerimizin oyunu ve desteğini bekliyorum" dedi.