  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Son aşamaya gelindi: Türkiye gri listeden çıkabilir

Son aşamaya gelindi: Türkiye gri listeden çıkabilir

HABER MERKEZİ
Son aşamaya gelindi: Türkiye gri listeden çıkabilir
Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF'ın, Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden, haziranda yapılacak toplantıda alacağı kararla çıkartması bekleniyor. FATF, Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. Firma şubat ayında, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığına ve yerinde bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair bir ilk tespitte bulunduğunu belirtmişti. FATF, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını 28 Haziran'da gerçekleştireceği genel kurulda karara bağlayacak. Mali Eylem Görev Gücü, karar öncesinde Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmaması ile ilgili raporun devam ettiğini açıkladı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA