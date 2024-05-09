Son aşamaya gelindi: Türkiye gri listeden çıkabilir

Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF'ın, Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden, haziranda yapılacak toplantıda alacağı kararla çıkartması bekleniyor. FATF, Ekim 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. Firma şubat ayında, Türkiye'nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığına ve yerinde bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair bir ilk tespitte bulunduğunu belirtmişti. FATF, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını 28 Haziran'da gerçekleştireceği genel kurulda karara bağlayacak. Mali Eylem Görev Gücü, karar öncesinde Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmaması ile ilgili raporun devam ettiğini açıkladı.