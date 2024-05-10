7 kamu bankasının hizmeti tek ATM’de

7 kamu bankasının işbirliğiyle hayat geçirilen Türkiye'nin ATM Merkezi "TAM" ile orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan sunacak.

TAM ATM'lerinde para çekme, para yatırma, bakiye sorgulamanın yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de yapılabilecek.

SEKTÖRÜN HİZMET KALİTESİNİN ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

81 ilde 5 bin 600 adet ATM ile müşterilere hizmet sunan platform, yakın gelecekte üye bankaların tüm ATM'lerinin sisteme dahil edilmesi ile 19 bin adede ulaşacak.

Bu işbirliği sonucunda ATM'ler ile müşteri alışkanlıklarının değişmesi, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalıp, operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve sektörün hizmet kalitesinin artması öngörülüyor.

Platformun teknik detaylarının yer aldığı açıklamaya göre, TAM projesi ile üye bankaların müşterileri masrafsız ve komisyonsuz hizmet alabilecek. Tüm ATM bileşenleri tek bir merkezde yönetilirken, bu ATM'ler üzerinde yeni ve ortak bir yazılım çalışacak. Kullanılan yeni yazılım sayesinde mevcuttaki sınırlı işlem seti genişleyerek müşterilere tam set olarak hizmet sunulacak. Optimizasyon sayesinde aynı hizmet noktalarındaki ATM'lerin, ihtiyaç duyulan lokasyonlara yönlendirilmesi, bu sayede finansal erişilebilirliğin artırılması sağlanacak.

PROJE İLE VERİMLİLİK VE TASARRUF HEDEFLENİYOR

Projeye dahil bankaların nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçleri ile nakit operasyonları da birleştirilecek. Bu sayede ATM'lerde atıl para bulundurulmasının önüne geçilerek ciddi tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Merkezi yönetim sonucu operasyonel maliyetin azaltılması, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında avantaj sağlanırken, artan finansal erişim imkanıyla müşterilere daha çok noktada masrafsız işlem yapabilme fırsatı sunulacak.

Bu proje ile satın alma ve bakım/onarım kalemleri, yazılımın tekleştirilmesi ve ATM'de bulundurulması gereken nakit paranın alternatif şekilde değerlendirilmesi ile orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor. ATM donanım ithalatının dengelenmesi ile dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunulması ve makro düzeyde kamu faydası sağlanması öngörülüyor.

TAM projesi sahip olduğu inovatif teknoloji ve altyapı sayesinde özel bankaların da sistemlerini entegre edebilmesine imkan sağlandı.

"BANKALARIMIZ VE MÜŞTERİLERİMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNMAKTADIR"

İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük'te düzenlenen TAM projesinin lansmanına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven ve çok sayıda kişi katıldı.

Çakar, bankacılık sektöründeki 7 bankanın işbirliğiyle Türkiye'nin ATM projesini hayata geçirmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tam ATM platformuna dahil olan bankaların sahip oldukları ATM'lerin ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, Türkiye'deki toplam ATM'lerde yapılan işlemlerin ise yüzde 40'ını oluşturduğunu belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Böyle bir büyüklük eğitim işinin üretimi açısından büyük bir maharet gerektirdiği gibi bankalarımız ve müşterilerimiz açısından da çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu projeyle bankalarımız optimum sayıda ATM tahsisiyle satın alma ve operasyonel maliyetlerini azaltacak, daha etkin market yönetimi yapabilecek. Finansal erişimi kolaylaştırarak müşterinin memnuniyeti sağlayacaklardır. TAM ATM eğitim platformuna dahil olan banka müşterileri herhangi bir ücret, masraf ve herhangi bir şey ödemeyecekler. Bu proje hükümetimizin son dönemde başlattığı tasarruf tedbirleri dikkate alındığında ciddi bir adımla atılmış olacak. ATM'nin yazılımı, monitoring (izleme) gibi işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da yayılarak bütüncül bir eğitmen platformu haline gelmesini bekliyoruz. Bugün 7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven'le de paylaşmıştım onlar ön görüşmelerini de yaptılar. Dolayısıyla bu platform bütün bankacılık sektörü adına daha da büyüyen bir mekanizma haline gelecektir."

"TAM PROJESİYLE ÜYELER MASRAFSIZ VE KOMİSYONSUZ İŞLEM YAPABİLECEK"

Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven ise 2000'li yılların başından itibaren hızla gelişen ödeme sistemlerinin, yeni iş modelleri ile günlük hayatta önemli bir yer edindiği ifade etti.

Mobil bankacılık ve dijital kanalların aktif kullanımına dikkati çeken Akseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum zaman ve para maliyetlerine etki etmiştir. Kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik bankacılık ve finans sektöründeki çabalar ATM ve pos cihazlarının ortak kullanımı gibi iş birliklerini ortaya çıkarmıştır. Ancak ATM'lerin ortak kullanımına yönelik bu işbirliklerinin müşteriye kurulan işlem setinin sınırlı olması ve yapılan işlemlerde diğer banka kart işlemlerinin düşük kalması sebebiyle arzu edilen seviyelerde gerçekleşmemiştir. Tüm kamu bankalarımızın işbirliği ve desteğiyle ülkemizdeki ve hatta dünyadaki tüm örnek uygulamalardan farklı olarak 7 kamu bankamızın ATM'lerin yer aldığı ortak bir ATM yazılımıyla yönetilen, müşterilerin para çekme, para yatırma ve bakiye sorma gibi temel fonksiyonlarla sınırlı kalmaksızın müşteri deneyimini değiştirmeden kendi bankasının işlem setiyle masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilmesine olanak sağlayan benzersiz bir yapı üzerinde çalışmış ve TAM projesini hayata geçirmiştir."

Akseven, platformun teknolojik altyapı ve mimarisinin başka bankaları da bünyeye alacak şekilde tasarlandığına işaret etti.

Bu proje sayesinde merkezi ve saha operasyonlarının teknoloji, altyapı konularında ciddi tasarruflar sağlanacağını kaydeden Akseven, "Üye bankaların müşterileri şu an için 5 bin 600, yakın bir tarihte 19 bin TAM ATM'sine erişebilme ve işlem yapabilme imkanı elde edecekler." diye konuştu.