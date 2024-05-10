Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı! Mayıs ödemeleri hesaplara yattı mı?

Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Mayıs ayı ödemeleri hesapta mı? soruları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını belirtti. İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUM NEDEN REDDEDİLDİ?
Başvuran kişinin;
• Türk vatandaşı olmaması,
• Mavi Kart sahibi olması,
• Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
• 18 yaşından küçük olması,
• Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem tarafından reddedilir.