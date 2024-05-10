Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı! Mayıs ödemeleri hesaplara yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUM NEDEN REDDEDİLDİ?

Başvuran kişinin;

• Türk vatandaşı olmaması,

• Mavi Kart sahibi olması,

• Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

• 18 yaşından küçük olması,

• Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular kapsamda olmama gerekçesi ile ön elemede elenir ve sistem tarafından reddedilir.