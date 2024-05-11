Edremit Körfezi’nde kiralar coştu: 1 milyona villa

İstanbul, Bursa ve İzmir bölgelerine yakınlığı ile ilgi gören turizm merkezi Balıkesir'in Edremit Körfezi son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor. Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor. Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel, "Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var. 2+1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3+1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor. Sezonluk kiralıkların fiyatlarında anormal bir yükseliş var. Şu anda kiralar 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık olarak ise 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişiyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde de Muğla Bodrum'da kiralık evlerin kiralama bedeli 150 bin TL'den başladığı belirtilmişti.

GÜNLÜK VE HAFTALIK TERCİH

Emlakçı Arif Zeka da fiyatların çok fazla yükseldiğine dikkat çekerek şöyle söyledi: "Sezonluk olarak kiralama dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz." Bölgede konaklama için yeterli yatak sayısının olmadığına dikkat çeken Emlakçı Cihan Özkan, "Yerli ve yabancı turistler çok fazla geldiği için villa ve dublex tarzında evler günlük olarak çok fazla kiralanıyor. Bunlar haftalığa da yayılmaya başladı. Hatta sezonluk olarak tutmaya başlandı" dedi.