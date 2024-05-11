Türk meyve sebzeleri dünyaya yayıldı

Dünya'nın dört bir tarafında 170 ülkeye taze meyve sebze ve mamullerini ihraç eden Türk ihracatçıları, 2024 yılının Ocak - Nisan döneminde ihracatlarını yüzde 10'luk artışla 1 milyar 891 milyon dolardan 2 milyar 82 milyon dolara yükselttiler. "Dünya'nın meyve sebze ve mamulleri tedarikçisi olduğumuzu gösterdik" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Mamullerde turşu ihracatında dünya birincisiyiz. Salça, konserve, dondurulmuş meyvelerde de güçlü üreticiyiz. Yakın coğrafyalarımızda savaşlara, 2024 yılı sonunda 6,5 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırmak için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatında zirvedeki ülke 144,6 milyon dolarlık taleple Amerika Birleşik Devletleri oldu. Uçak bu artışta, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesinin itici güç olduğunu söyledi.