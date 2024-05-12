Fonksiyonel testler ile doğru tanı ve tedavi İmkanı

TALATPAŞA Laboratuvarlar Grubu Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, fonksiyonel laboratuvar testlerinin, hastalıkların kök nedenlerini tespit ederek doğru tedavi planlanması için önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ahmet Var, "Fonksiyonel tıp hekimleri, genetik, hormonal değişiklikler ve yaşam tarzı gibi faktörleri hastalıkların potansiyel nedenleri arasında görürler ve tedavilerini bu faktörlerin düzenlenmesi, eksikliklerin yerine konması ve kök nedenlerin düzeltilmesi olarak planlarlar" dedi.

Fonksiyonel testlerin kişinin sağlık durumunu ayrıntılı şekilde ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Var, "Her hastanın kendine özgü biyokimyası ve genetiği vardır. Bu testler, dengesi bozulan sistemleri normale getirmek için yapılacak tedavilerin hedef noktalarını belirleyerek optimal sağlığa ulaşmaya yardımcı olur" dedi.

SEBEBİ BULMAK İLK ADIM

"KENDİNİZİ iyi hissetmediğinizde atılacak ilk adım, sebebin ne olduğunu bulmaktır" diye konuşan Prof. Dr. Var şöyle devam etti: "Vücudunuzun size söyleyebileceği çok fazla bilgi vardır, bu nedenle test yaptırıp sorunun kökenini ortaya çıkarmak önemlidir."

FONKSİYONEL laboratuvar testlerinin, vücuttaki dengesizlikleri ve sorunlu alanları belirlemede oldukça etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Var, "Bu testler çok çeşitli patojenik, besinsel ve biyokimyasal belirteçleri içerir ve çok çeşitli semptomları ve durumları kapsar. Fonksiyonel laboratuvarlar, fonksiyonel tıp uygulayıcılarının elinde çok değerli bir araçtır. Uygulayıcıların vücuda daha derin, daha bütünsel bir bakış açısına sahip olmalarına yardımcı olurlar. Bu önleyici yaklaşım, sağlıkları hakkında yanıt arayan hastalara yardımcı olur" dedi.