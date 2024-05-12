Garsonluktan CEO’luğa

İSVİÇRE'NİN önemli sanayi şirketlerinden Landis+Gyr, 1991 yılında elektrik enerjisi ölçümü için elektronik devreler, ürünler tasarlayan ve üreten bir şirket olarak İzmir'de kurulan Luna Elektronik'i satın alarak bünyesine kattı. Şirketin başına da 24 yıl önce ABD'de garsonluk ve torna atölyesinde işçi olarak çalışan evli, iki çocuk babası 50 yaşındaki Murat Yeter'i getirdi. Luna Elektronik'in CEO'su Yeter, ABD'de garsonluk yaptığını zamanların ardından gelen başarısını Yeni Asır'a anlattı.

'AR-GE ŞARTI OLMALI'

BAŞARILI CEO Murat Yeter, "Su hayattır sloganıyla hareket ediyoruz ve suyun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi. 700 kişilik ekibin 110'unun AR-GE çalışanı olduğuna dikkat çeken Yeter şöyle söyledi: "Devletimizin AR-GE'ye olan katkılarını görüyoruz. 100 ve üzeri çalışanı olan her kurum, AR-GE'ye ihtiyaç duyar. Bu sebeple de firmalara AR-GE zorunluluğu şartı getirilmesi gerekiyor." Murat Yeter, Homodeus, Savaş Sanatı ve Nutuk kitaplarının okunmasını önerirken, çalışma hayatında paranın ön planda olmaması gerektiğine dikkat çekti. "Asla pes etmeyin" diyen Yeter, gençlere zorluklar karşısında yılmamalarını tavsiye etti.