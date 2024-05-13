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Haberler Ekonomi Kiraz Hasat Şenliği’ne gençler enerji kattı

Kiraz Hasat Şenliği’ne gençler enerji kattı

HABER MERKEZİ
Kiraz Hasat Şenliği’ne gençler enerji kattı
Kuzey Yarım Kürenin ilk kirazını üreten Manisa-İzmir hattında kiraz hasat coşkusu yaşanıyor. 60 bin tonu aşan kiraz varlığıyla Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden olan İzmir Kemalpaşa'da, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği "Kiraz Hasat Şenliği" düzenledi. Kiraz Hasat Şenliği'ne, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 'Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı'nı tamamlayan gıda ve ziraat mühendisliği mezunu ya da öğrencisi gençlerde katıldı. Tarım gönüllüleri, gençlikleriyle kiraz hasat şenliğine enerji kattı. Türkiye'nin yıllık 736 bin tonluk kiraz rekoltesiyle dünya lideri olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında kiraz ihracatından 300 milyon dolar döviz hedeflediklerini dillendirdi.
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