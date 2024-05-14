SPK’dan İzmirli firmaya suç duyurusu yapıldı

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören İzmir merkezli Balatacılar Balatacılık A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakıroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK, Çakıroğlu'nu şirket mallarını faturasız satarak kuruluşun malvarlığını ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı şekilde kendi lehine azaltmakla suçladı. SPK, şirket ile ilgili bu suçlar nedeniyle zarara uğrayan yatırımcıların, genel hükümler çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabileceğini de bildirdi. Bunun üzerine Balatacılar Balatacılık Sanayi şirketinin patronu Ali Çakıroğlu yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti.