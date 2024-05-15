Sözleşmeli öğretmen başvuruları başlıyor

SÖZLEŞMELİ öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında devreye girecek. Atamaya ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek. Bakanlık, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer önlemleri hayata geçirecek