Aydınlı balıkçılar 2,5 yıldır ‘vira bismillah’ diyemiyor

ydın Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne bağlı 12 su ürünleri kooperatifine kayıtlı 800 üye, dalyanların kiralamaları yapılmadığı için iki buçuk yıldır balık avlayamıyorlar. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından yazılacak olan bir yazıya takıldıklarını söyleyen Birlik Başkanı Özgür Atacan, "İhalenin yapılabilmesi için sadece bir dilekçeye takıldık. Yönetişim eksiklikleri sebebiyle 800 balıkçı arkadaşımız mağdur durumda" dedi. Özgür Atacan, "Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz ve taşra teşkilatlarımız iki buçuk yıldır bilgilendirilmekte ancak kiralama ihalesi, kamu kurumlarının koordinasyonsuzlukları ve yönetişim eksiklikleri nedeniyle yapılamamaktadır" diye konuştu.