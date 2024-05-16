Başkanlık seçiminde Ata’nın adayı ezdi geçti

İzmir Esnaf Teşkilatı'nı haftalardır meşgul eden düğüm çözüldü. Usulsüzlük iddiaları ile olağanüstü genel kurula giden İzmir Elbiseciler ve Benzerleri Odası'nın seçimlerinde, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'nın desteklediği genç aday Fatih Kıraç, büyük fark atarak ipi göğüsledi. Kıraç 186 oy alırken, eski başkan Hazım Taşçı 65, oda bakanı Abdurrahman Elvan 16 oyda kaldı.

'GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAM'

Yeni Başkan Fatih Kıraç'ın yönetim kurulu Nükhet Semerci, Burhan Erdoğan, Muhammet Taha Oğuzhan, Emre Ekin, Erdem Seyrek, Günay Can, Aslı Türkoğlu ve İbrahim Pamuk'tan oluşurken, denetim kuruluna da Ceren Boşrakoğlu, Mehmet Soytekin ile Muhammet Kurt seçildi.

Seçim sürecinde İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın ve ekibinin desteğini sürekli arkasında hissettiğini kaydeden Fatih Kıraç, "Bana gösterilen güveni boşa çıkarmayacağım. Çalışmalarımızda İESOB'nin tecrübelerinden yararlanacağız. Özellikle üyelerimizin resmi kurumlardaki işlemleri ve hukuki sorunları üzerine Birliğimizin imkanlarından faydalanacağız. Ayrıca camiada dayanışmayı, birlik ve beraberliği pekiştirecek, mesleki eğitim ve sektörel sıkıntılara çözüm getirecek projelerimizi uygulayacağız" diye konuştu

'ESNAFIMIZI KORUYACAĞIZ"

Elbiseciler Odası'ndaki gelişmelerin İzmir Esnaf Teşkilatı'nı derinden yaraladığına dikkat çeken İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, İESOB yönetimi olarak esnaf teşkilatında yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. 11 ay önce esnaf teşkilatının hak hukuk ve adalet arayışı neticesinde Birlik Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Ata, "Esnafın emeğini ve çıkarlarını korumak ve bu uğurda çalışacak oda yöneticilerine destek vermek Birlik yönetiminin asli görevidir. İESOB Başkanı olarak, esnaftan yana olmakla, esnafı aydınlığa çıkaracak isimleri desteklemekle mükellefim. Esnafın dişinden tırnağından artırdığı, alın teriyle kazandığı rızkını korumak esnaf yöneticilerinin en büyük sorumluluğudur" dedi.

ARINMA DEVRİMİ

İZMİR Esnaf Teşkilatının değişim ve yenilenme talebi ile göreve geldiklerini belirten Başkan Ata, "İzmir Esnaf Teşkilatında bir arınma ve anlayış devrimini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da esnaf teşkilatında yanlış ve karışık işlere, suistimallere göz yummayacağız. Odalarımızla omuz omuza çalışarak, teşkilatımızı ve esnaf sanatkarlarımızı güçlendireceğiz. Odalarda şeffaf, dürüst yönetimleri hakim kılıp, camiamızın kamuoyundaki itibarını koruyacak, esnafın geleceğini planlayacağımız projelerimizi elele hayata geçireceğiz" diye konuştu.