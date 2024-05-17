Sunexpress açıkladı: İzmir’den 7 dış hat uçuşu başlayacak

İzmir'de düzenlenen basın toplantısında, SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, bu yaz kentten Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova hatlarını eklediklerini belirtti. İzmir'i dünyaya, dünyayı İzmir'e bağlamaya devam ettiklerini kaydeden Kownatzki, şöyle konuştu: "Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir'de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir."

60 MİLYON TURİST HEDEFİ

"Türkiye'nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretlerin İzmir'in zengin tarihini, kültürel mirasını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Kownatzki konuşmasını şöyle sürdürdü: "İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." İzmir'e 2006 yılında geldiklerini anımsatan Kownatzki, "Pandemi döneminde özellikle turistik amaçlı gelen müşterilerimizde azalma oldu. Biz bunu iç hat ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla dengelemiş olduk" diye konuştu. Kownatzki, 2023 yılının kendileri için gayet iyi geçtiğini bu dönemde 12,6 milyon yolcu taşıdıklarını vurguladı. Bu yıl için 15 milyon yolcu hedeflerinin olduğunu aktaran Kownatzki şöyle devam etti: "Türkiye'nin turizmdeki pazar büyümesini izliyoruz. Yeni dönemde 60 milyon turist hedefi var. Bizim de 15 milyon hedefimizle katkıda bulunacağız. Türkiye, Batı Avrupa açısından birinci destinasyon."

SEFERLER DÜZENLENİYOR

İZMİR'DEN 46 yere haftada 271 dış hat uçuşu gerçekleştiren SunExpress, yurt içinde de Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van'a sefer düzenliyor. 2023'te dış hatlarda 4 milyon 100 bin yolcu ağırlayan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bu hatlarda 2 milyon 300 bin yolcu SunExpress ile uçtu.