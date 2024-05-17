Türkiye’ye 300 milyon Euro kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, dün önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye için 300 milyon Euro tutarında kredi temin edildiğini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, aynı zamanda Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı'ndan (ESMAP) toplamda önemli bir finansal kaynak da elde etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aktiflerini bir önceki yıla göre yüzde 38 artırarak 141,6 milyar TL seviyesine taşımıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yapan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası şu ifadelere yer verdi: "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon euro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır."

VERİLER PAYLAŞILMIŞTI

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, geçtiğimiz haftalarda güncel verileri paylaşmıştı. Banka, yılın ilk üç ayında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 141,6 milyar TL seviyesine taşıdı. Banka, Türkiye'nin geleceği için önem arz eden projelere sağladığı finansman desteği ile kredi hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artırarak 87 milyar TL'ye yükseltti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Dünya Bankası ile imzaladığımız bu anlaşma ile metal, kimya, çimento başta olmak üzere karbon salınımı yüksek endüstrilerde yapılacak yatırımları uzun vadeli finansman ile destekleyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.