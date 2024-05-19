Türk Yatırım Fonu Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir sayfa açtı

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu'nun Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Müşterek çabalarımız sayesinde Aile Meclisimiz, kurumsal yapısını sağlamlaştıran, uluslararası arenada takip edilen ve üçüncü ülkelerin işbirliği yapmak istediği güçlü ve saygın bir teşkilat haline gelmiştir. Hedefimiz, Türk Dünyası'nı her alanda güçlendirmek ve farklı sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmektir. Büyük bir kültürel mirasa sahibiz ve büyük atılımlar yapmak için sağlam bir temelimiz, zeminimiz var"ifadelerini kullandı.

'BİR SINIRLAMA KOYDUK'

Fon'a ilişkin sayısal verilere ve hedeflere de değinen Yılmaz, "Fonun başlangıç sermayesini 500 milyon ABD dolar olarak belirledik. Bu sermaye tabanı; etkili projeler, güçlü kurumsal yapı ve şeffaf iş modeliyle birlikte, diğer yatırımcıları çekerek daha da artacaktır. Fon'un bölge içi ticaretin teşvik edilmesi suretiyle işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve bu kapsamda üye ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sunacağına ve yeni fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Fon, altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımları finanse edecek ve KOBİ'leri destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, katıldığı toplantıda kamuda tasarruf önlemleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Eski araçların elden çıkarılması gerektiğini

söyleyen Yılmaz, birtakım şirketlerde, kamunun ortaklığı olduğu yapılarda görevlendirilenler istisnai de olsa yüksek (maaş) aldıklarını ve buna önlem olması amacıyla bir sınır koyduklarını dile getirdi.

500 MİLYON DOLARLIK SERMAYE

TÜRK Yatırım Fonu toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise şunları söyledi: "Türk Yatırım Fonu'nu 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile kuruyoruz. Türk Devletlerinin, 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 178 milyon nüfusa ulaşarak dünya ekonomisi içinde önemli bir yer edinmesi beklenmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde, fonu kurmaktaki amacımız, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamaktır."