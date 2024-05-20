Son dakika altın fiyatları 20 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Öte yandan, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca Suudi Basın Ajansı, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceğini açıkladı.

Bugün yurt içi ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 420 ve 2 bin 400 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.