Aile ve Gençlik Fonu’na 9 bin 38 başvuru! Ödemeler bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 9 BİN 38 ÇİFT BAŞVURDU

Bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyonuyla hayata geçirilen projeyle aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz."

Başka bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada da yer verdiği Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik sorusu üzerine Göktaş, Bakanlık olarak özellikle aileyi merkeze alan bir vizyon belgesi ve eylem planını Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"KADINI VE AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİREN ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ"

15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde kamuoyuyla paylaştıkları belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini belirten Bakan Göktaş, "Bu belgeye yönelik çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bize toplumun ailenin güçlendirilmesine yönelik hassasiyetinin ve beklentilerinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum açıkçası bizleri çok memnun etti. Aile kurumunun ve kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı ayrımı gözetmeksizin tüm aile bireylerinin korunması ve güçlendirilmesinin Anayasamızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Söz konusu belge ve eylem planının 'kadını güçsüzleştirmeye yönelik" olduğu iddiasına ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine de Göktaş, şunları kaydetti:

"Aileyi güçlendirmenin kadını zayıflattığı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Eylem Planı ve Genelge ile tesis edilmesi amaçlanan sistem, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarıyla bir tezat teşkil etmemektedir. Eylem Planında yer alan faaliyetler incelendiğinde kadın haklarına gölge düşüren, kadın konusundaki çalışmalarla zıtlık barındıran herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir. Aksine Bakanlığımızın görev alanı kapsamındaki tüm hizmet alanlarında sistematik ve birbiriyle uyumlu mekanizmaların hayata geçirildiğini göstermektedir. Mesela ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri çerçevesinde kapsayıcı bir yaklaşımla hazırladığımız 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Gününde kamuoyuna duyurduk. 25 Kasım 2023'te yayımlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok yönlü ve bütüncül yaklaşım ile kararlı mücadele için yapılacak çalışmaları vurguladık. Attığımız kıymetli adımlara gölge düşürmeyi, itibarsızlaştırmayı amaçlayan art niyetli söylemler, bizleri bu sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır."

Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddettiklerini belirten Göktaş, Bakanlık olarak çalışmalarını ailenin kadının ve erkeğin sevgi, merhamet, birlik ve beraberlikle var ettiği müessese olduğu anlayışıyla yürüttüklerini, sağlıklı aileler kurulması konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini belirtti.