Yeni Asır öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Zirvesi

Türkiye'nin en önemli konu başlıklarında biri olan kentsel dönüşüm ile ilgili İzmir'de bugün önemli bir zirve gerçekleştiriliyor. Yeni Asır'ın öncülüğünde, Ticaret Odası Kongre Salonu'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İTO Başkanı Mahmut Özgener, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, sektör temsilcileri ve akademisyenler katılıyor.

YOL HARİTASI OLACAK

Zirve ile ilgili konuşan Ceyda Uzman, kentsel dönüşüm kavramının sadece binaları yeniden inşa etmenin ötesinde ele alınması gerektiğinin altını çizerek, "1. derece deprem bölgesi olan İzmir'de, gayrimenkul ve yapı sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla bir araya geliyoruz. Önümüzdeki 10 yılın en önemli konusu olan kentsel dönüşümün yol haritasını ele alıyoruz. Bu zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Açılış konuşmasını Ceyda Uzman'ın gerçekleştireceği zirvede, Mahmut Özgener, Vedad Gürgen, Vali Elban da konuşma yapacak.