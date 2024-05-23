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Haberler Ekonomi Esnaftan ‘nöbetçi fırın’ talebi

Esnaftan ‘nöbetçi fırın’ talebi

HABER MERKEZİ
Esnaftan ‘nöbetçi fırın’ talebi
40 yıl önce sonlandırılan "nöbetçi fırın" uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten İzmirli fırıncı Hasan Atmaca, "7/24 çalışmaktan yorgunuz. Çalışanlarımız da ailesine zaman ayırmalı. Pazar günü nöbetçi olan fırınlar, vatandaşı ekmeksiz bırakmayacağından emin olabilirsiniz" dedi. İzmirli fırıncılar, "nöbetçi fırın" uygulamasının tekrar başlatılmasını istiyor. Hasan Atmaca, "İşveren haftanın 7 günü işiyle uğraşıyor, çalışanlar vardiya halinde çalışarak yine haftanın her günü işe gelmek durumunda kalıyorlar. Bayram olur, izin yapmayız. Hastamız olur, hastamızla ilgilenecek zaman bulamayız. Fırıncı esnafı olarak ortak bir karar alıp, nöbetçi fırın uygulamasını geri getirmemiz gerekiyor" dedi.
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