Çiftçilere doğal afetlere karşı güvence sunuluyor

TÜRKİYE Sigorta, çiftçilere doğal afetlerden kaynaklanan risklere karşı geniş kapsamlı ürünler sunarak tarımın ve sürdürülebilirliğin desteklenmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada artan doğal afetler, iklim değişiklikleri ve diğer riskler, tarım sektörünü olumsuz etkilemektedir. Şirket, bu değişimlerden etkilenmeyi en aza indirmek amacıyla tarım sigortalarını geliştirmekte ve sektörde liderliğini sürdürmektedir.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şöyle söyledi: "Topraklarımızda tarım ve hayvancılığın gelişimini milli bir öncelik olarak görüyoruz. Bu nedenle tarım sektörü en büyük önemi atfettiğimiz konulardan biri ve bu alanda da lider konumdayız. Türkiye'nin tarımsal potansiyelini en üst düzeyde değerlendirerek, gelecek nesillere daha sağlam bir tarım mirası bırakma taahhüdümüzü sürdüreceğiz." Öte yandan firma, gerek depremden etkilenen illere gerekse ülkemizin tüm bölgelerine desteğinin sürdüğünü ve tarım sigortaları alanında iddialı bir büyüme kaydederek, çiftçilerimize güvence sağlamak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.