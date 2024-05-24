Konak gökdelen projesi iptal edildi

VAKIFBANK ile TOKİ'nin iştiraki olan Vakıf GYO, İzmir'in gökdelen bölgesinde olan Konak Mersinli'de hayata geçirmek istediği İzmir Konak Karma Konut projesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Vakıf GYO, Rönesans Grubu'na bağlı Rec Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 9 Mart 2023 tarihinde imzaladığı yüklenici sözleşmesinin, 17 Mayıs 2024 tarihinde tarafların ortak mutabakatıyla iptal edildiğini duyurdu. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, sözleşmenin sona erdirilmesinin nedeni ise belirtilmedi.