Fahiş fiyat ve stokçulara göz açtırmayacak cezalar

TBMM Genel Kurulu'nda fahiş fiyat uygulamasına verilen cezaları 10 kat arttıran, stokçuların işyerinin kapatılmasının önünü açan yasa teklifi kabul edildi.

KAPATMA CEZASI

GENEL Kurul'da kabul edilerek yasalaşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi şu düzenlemeleri içeriyor: Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla cezalar 10 kat artırıldı. Fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarı 100 bin ila 1 milyon lira arasında uygulanacak. Mevcut sistemde bu cezanın üst sınırı 100 bin lira idi. Stokçuluk yapanlara her bir aykırılık için 1 milyon ila 12 milyon lira arasında para cezası uygulanacak. Ayrıca yasaya yeni girecek bir düzenleme ile stokçulara kapatma cezası verilmesi de mümkün olacak.

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde üç defa ve üzerinde stokçuluk yaptığı tespit edilip idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verebilecek. Pazarcılara yük haline gelen kiralara fren geliyor. Kapalı pazar yerlerindeki satış ve diğer yerlerin pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan "sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralama" kaldırılıyor. Pazar yerleri sadece tahsis usulü ile kullanılabilecek. Pazarcıların maliyetleri düştüğü için bu satılan ürünlerin fiyatlarına da yansıyacak. Firmaların ortak fiyat belirleyerek tekel oluşturmasına da önlem alınacak.