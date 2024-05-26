Kiralama ve satışta dolandırıcılık arttı

İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, son günlerde konut satış ve kiralamalarında dolandırıcılık olaylarının arttığını, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Yetki belgesinin önemini vurgulayan Güleroğlu, "Belge sorgulanmadan yapılan alışverişin sonunda dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Özellikle İzmir öğrenci şehri olduğu için uygun fiyata kiralık ev ilanı veriyorlar. Bunun da karşılığında kaporaları alıp ortadan kayboluyorlar. Ancak yetki belgesi alan emlakçıların bu tür dolandırıcılık olaylarına karışması mümkün değil" dedi.

Vatandaşların sosyal medyadaki ilanlarla alışveriş yapmasına karşı olduğunu ifade eden Güleroğlu, "Özellikle İzmir'in Buca ilçesinde karşılaştığımız durum ise 1 milyon 800 bin ya da 2 milyon TL değerinde olan evler ilana 800 bin TL olarak veriliyor. Vatandaşların bu nedenle karşılaştırma yaparak ve dikkat ederek hareket etmeleri gerekiyor" diye konuştu.