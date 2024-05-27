Narenciye sektöründe rekor yükseliş

Türk narenciye sektörü, Irak pazarında yüzde 399'luk rekor ihracat artış hızı yakaladı ve Irak'ı yakına getirdi. Irak, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde 90,2 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok narenciye ürünleri ihraç ettiği ikinci ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatında mandalinanın liderliğini sürdürdüğünü aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Portakal narenciye ürünleri arasında ihracat artış rekortmeni oldu. 2023 yılının ilk 4 aylık döneminde 31 milyon dolar olan portakal ihracatımız 2024 yılının aynı döneminde yüzde 123'lük artışla 69,5 milyon dolara yükseldi. Böylelikle 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde narenciye ürün grubundaki dört ürünümüzde de ihracat artışı yakalanmış olduk" şeklinde konuştu.