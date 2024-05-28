Elektrikli trenlerde 1 yılda 575 bin yolcu taşındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze- Adapazarı arasında hizmet veren milli elektrikli tren setinin 1 yılda 575 bin yolcu taşıdığını söyledi. Bakan Uraloğlu, tamamen yerli milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023'te yolculu seferlerine başlayan milli elektrikli tren setlerinin Adapazarı ile Gebze arasında yolcu taşıdığını belirtti. Uraloğlu, "Adapazarı ile Gebze arasında 11 durakta yüzde 70 doluluk oranıyla hizmet veren setlerimiz bugüne kadar 2 bin 575 sefer yaptı, 250 bin kilometre yol katetti, 575 bin yolcu taşıdı" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, son teknolojinin kullanıldığı milli elektrikli setlerinin 160 kilometre hız yapabildiğini vurgulayarak, şöyle söyledi: "Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Demir yolu ekosistemimiz geliştikçe demir yolu araçlarında dışa bağımlılığımız yavaş yavaş sona erecek."