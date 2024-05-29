Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor! Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak

Geçtiğimiz yıllarda rekor üzerine rekor kıran konut satışları, faizlerin yükselmesi ve fiyatlardaki fahiş artış sebebiyle geriledi. Hem fiyatlar hem de bankaların faiz yükü artınca vatandaşın konut sahibi olması iyice zorlaştı.
Konut satışlarında yaşanan düşüş ve piyasadaki durgunluk Emlak Konut GYO'yu harekete geçirdi. Yıllarca birbiri ardına kampanyalar hazırlayarak sektörü atağa kaldıran şirket, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya hazırladı.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK, VADE UZAYACAK
Bugün detayları açıklanan dev konut kampanyasında konut kredi faizlerinin yüzde 1.30 bandına inerek, 72 ay vade imkanı sunuyor.
Halen bankalarda güncel faiz oranları yüzde 3.19-4.50 bandında değişiyor. Emlak Konut'un kampanyasında ara ödemeler ve artan taksitlerle erişimin kolaylaştırılacak.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 20-25 İNDİRİM SEÇENEĞİ...
Edinilen bilgilere göre, diğer Emlak Konut kampanyalarında olduğu gibi, peşin alımlarda yüzde 20-25 indirim seçeneği de bulunuyor. Sektörün uzun süredir beklediği dev kampanyaya ağırlıkla Emlak Konut projeleri dahil olurken, kimi hasılat paylaşımı projeleri de kapsama alınacak.
Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum.
Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.
İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.
Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır.
Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.