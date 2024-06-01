Aliağa limanları zirvede

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2024 yılının ilk dört ayında Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek; Aliağa limanlarının net tonda liderliğini sürdürdüğünü ve yine hem boşaltma hem de yükleme elleçlemesinde birinci liman konumunda olduklarını söyledi. Başkan Şimşek, "İlk dört ayda elleçlenen net ton 29 milyon 334 bin 991 ton olmuştur. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10,5 artış gerçekleştirdik. Zirvedeki yerimizi koruyoruz" dedi.