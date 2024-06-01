CHP’de ‘Hançer - 2’ savaşının arka planı

CHP'de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki HANÇER-2 SAVAŞI karşılılıklı açıklamalarla devam ediyor.

Siyasi kulislerde, CHP'de 2'nci Hançer Savaşı'nın, 6-9 Eylül'de Sivas topraklarında meydan savaşına döneceği konuşuluyor. CHP'de Hançer-1 Savaşı, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesi üzerine Ekrem İmamoğlu'nun 29 Mayıs sabahı yaptığı DEĞİŞİM deklarasyonu ile başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyası, 'Kılıçdaroğlu artık istifa et. Yeter artık. Emekli ol' kampanyası ile tırmandırılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da 'İSTİFA ETMEK' yerine, 5 Ekim'de OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ve Genel Başkan Adayı olacağını ilan ederek, karşılık vermişti. Ekim Olağanüstü Kurultay'ında Ekrem İmamoğlu Divan Başkanı olma fırsatını (Belediye Başkanlığı parasal gücüyle birleştirerek) Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmıştı.

Kurultayı kaybedince Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel'in kendisini HANÇERLEDİĞİNİ haykırmaya başlamıştı. Altı aydan beri, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmadı.

31 Mart seçimleri geçtikten sonra da İmamoğlu'nu aramadı, ziyaret etmedi. Olağanüstü Kurultay'dan bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na bilenmiş durumdaydı. Hesaplaşmak için zaman kolluyordu. İmamoğlu ile hesaplaşmak için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bir baktık, 31 mart seçimlerinden sonra ilk kez bir yandaş televizyonuna çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i, 'Beni hançerlediler' diyerek suçladı. Ayrıca GENEL BAŞKAN olarak tekrar geri döneceğini söyleyince, siyaset ısındı, CHP karıştı. Nitekim, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ' HANÇER-2 SAVAŞI açıklaması ile CHP dengeleri sarsıldı.

KARŞILIKLI MESAJLAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HANÇERLEDİ BENİ' mesajına Ekrem İmamoğlu, manidar karşılık verdı: Bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde. Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım." Özgür Özel de, Kılıçdaroğlu'nun "hançerlendim" sözlerine yanıt verdi: "Kemal Beyin programını izlemedim, dökümünü okudum.

O değerlendirmelerin çok önemli bir kısmını hiç üstüme almadım, hançer mançer. Biz hançer bahsini sayın genel başkanla kurultayda kapattık.

Ben bu partide kimsede hançer olmadığını ifade etmiştim.

Ama şöyle bir gerçek var:

Hz. Ali filan, hançeri de bazı siyasetçiler üzerinden değerlendiriliyor.

Ben genel başkanın böyle bir kastı olmadığını düşünüyorum. Ve CHP'de ne genel başkan ne herhangi birimiz meseleye bu boyutuyla bakmıyor, sosyal demokrat bir partide. Hançer demokrasiye ait bir enstrüman değil.

Demokraside itiraz edersiniz, kabul olmazsa daha kuvvetli itiraz edersiniz. Ayrılıklar olabilir, yarışlar olabilir ama en sonunda biz Atatürk'ün kurduğu bir partide aynı partinin evlatlarıyız.

O yüzden kimsenin kimseye böyle demokrasi dışında bir şey yapmasına ben izin vermem.

CHP genel başkanlarının böyle bir sorumluluğu var. Ben izlemedim, ama Kemal Bey çok gergin ve sinirliydi gibi değerlendirmeler geldi."

KILIÇDAROĞLU'NUN ACELESİNİN SEBEBİ...

CHP'de şu anda Genel Başkanlık problemi yok iken, durduk yerde Kılıçdaroğlu'nun 'Hançer savaşı' açmasının arka planı merak ediliyor.

31 Mart seçimlerinin üzerinden 57 gün geçmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan adayı olma açıklama zamanlaması ERKEN bulunuyor.

Belli ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun acele etmesinin ardında bir plan, bir hesap var.

Seçim sonrası Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulma, CHP'nin LİDERİ benim manevralarını hızlandırmıştı.

Ekrem İmamoğlu, 'CHP'nin lideri benim, Özgür Özel partinin Genel Başkanı' havasındaydı.

Paris'e gidiyor, İtalya'ya gösterişli geziler düzenliyordu.

Kulislere sızan haberlere göre, Ekrem İmamoğlu'nun bir yıl içinde GENEL BAŞKAN OLMA arzusunu Kemal Kılıçdaroğlu tespit etti.

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkanlık için, önümüzdeki zamanı CHP'nin delegeleri üzerinde (Mali-İdari) manevralarını hızlandırmasına fırsat vermemek için, acele hançer savaşı başlatma ihtiyacı duymuş görünüyor.

'ADAY OLURUM' İLANI

Kılıçdaroğlu, CHP içinde kendisine kurultayda oy veren 550 delegeye, 75 milletvekiline, 57 il başkanına, 'Ben geliyorum, dağılmayın' mesajı verme ihtiyacını işaret ediyor. İlginç bir durum var. 5 Ekim kurultayının delegelerini Kılıçdaroğlu bizzat kendisi dizayn etmişti. Kendisinin belirlediği adayların çoğunluğunu kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yanına çekmesine tahammul edememişti.

Hatta, İstanbul ve bazı illerin delegelerinin parayla-belediyelerde işe başlatmalarla ayarlandığı iddia edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun acele olarak GENEL BAŞKAN OLMA açıklaması ile Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in olası bir olağanüstü kurultay için delegeleri kafaya almalarına engellemek için harekete geçtiği belirtiliyor.

SİVAS TÜZÜK KURULTAYI VEYA 2025 OLAĞAN KURULTAY...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hançer 2 savaş açıklamasını Sivas Tüzük Kurultayı öncesinde yapması da manidar bulundu. 6-9 Eylül Sivas tüzük kurultayında, çok önemli bir düzenleme, 'Cumhurbaşkanı adayının seçilme' yöntemi olacak. Burada kabul edilecek aday belirleme maddesi, erken bir Genel Seçim veya normal 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adayının belirlenmesinde ETKİLİ olacak.

SONUÇ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'dağılmamaları' mesajı verdiği, kendisini destekleyen 550 delege ile Tüzük Kurultayını domine etme arzusu gündeme girmiş durumda.

Eğer, Sivas Tüzük Kurultay'ında Kılıçdaroğlu (kaldı ise) 550 delege sayısını, CHP içindeki beklentileri yerine gelmeyen artı 100 delege ile OLAĞANÜSTÜ PARTİ MECLİSİ ÜYE SEÇİMİ çevirme imkanı bulabılır. CHP Parti Meclisi bugun Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile hesaplaşmasında, SİVAS toplantısı, bir meydan savaşına dönme ihtimali barındırıyor. SİVAS MEYDAN SAVAŞINA 100 GÜN VAR...