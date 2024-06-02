Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde, denize kıyısı olan 28 ilin valisi ve il müdürleri ile çevrimiçi toplantı yaptı. Özhaseki, "Vatandaşlarımızın hakkı olan denizlere erişimlerini sağlayarak devlet olarak görevimizi yapacağız. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız" dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

'Valiler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Bakan Özhaseki, 'Denizler Halkındır' projesi ile hedeflerinin ülke turizmini baltalamak değil, sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu vurguladı. Vali ve il müdürlerinin projeye yönelik talep ve görüşlerini de dinleyen Özhaseki, "Biz, il müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alıyoruz. Valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip edecek" şeklinde konuştu.

Türkiye'de özellikle turistik bölgelerde denize sıfır inşa edilen işletmeler, vatandaşların plaja geçişini hukuksuzca engelliyor.

KAÇAK YAPILAŞMAYA SON

Projeyi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine başlattıklarını dile getiren Özhaseki, Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahil kesiminin adım adım gözden geçirileceğini belirtti. Özhaseki, "Valiliklerimiz koordinesinde il müdürlüklerimiz, vatandaşlarımızın kıyılara ulaşımına, kıyılardan yararlanmasına

mani olan işgalleri, engelleri ve kaçak yapılaşmaları tespit edecek ve mevzuatın gereğini yapacak. Çevre-Deniz İhbar Hattı'nı kurduk. Kaçak yapılara, işgallere ilk adımda engel olacağız. Bunu ancak vatandaş ile birlikte devlet ve millet iş birliği ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.