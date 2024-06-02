Ekonomi Üniversitesi’nden 414 milyonluk yatırım

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin Güzelbahçe'de yapımına başlanan yeni kampüs inşaatının ihalesi sonuçlandı. Üniversite idari binaları, kütüphane, mühendislik fakültesi ve fen edebiyat fakültelerini kapsayan ilk blokları da kapsayan inşaat temeli 12 Haziran'da atılacak. İlk etapta mühendislik fakülteleri ve idari binalar inşa edilecek.

MALİYETİ 1 MİLYAR TL

YAKLAŞIK maliyeti tespit edildikten sonra yapılan ihalede 9 firma dosya alırken 3 firma teklif sundu. Çekişmeli geçen ihaleyi 414 milyon TL'ye Antalya merkezli Simya Mimarlık ve Mühendislik Şirketi aldı. Yer teslimi sonrasında çalışmaları hızlandıracak firma şantiyeyi kısa süre içinde kurarak altyapısı tamamlanan alanda üst yapı ve blok inşaatlarına başlayacak. Üniversitenin yeni kampüsü için 12 Haziran'da görkemli bir temel atma töreni gerçekleştirilecek. Öte yandan parçalı ve kademeli şekilde yapılacak üniversite kampüsün tamamlandığında üniversiteye maliyeti yaklaşık 1 milyar TL'yi bulacak. Üniversite yönetimi tüm çalışmaları ve kampüsün tamamını 2 yıl içinde bitirecek.