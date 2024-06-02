İzmir iş dünyası büyümeden memnun

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,7'lik büyümenin son 4 çeyrekteki istikrarlı büyüme sürecini devam ettirdiğini gösterdiğini aktardı.

'HEPİMİZE MORAL VERDİ'

Sanayicilerin zorlu ortamda mucize yarattığını savunan Yorgancılar, "Bu veriler, yavaşlama sinyallerinin belirgin bir şekilde hissedileceğinin öngörüldüğü bir dönem öncesinde bizlere moral vermiştir. Bu büyüme, finansman maliyetlerindeki yüksek oranlı artış, ihracatı desteklemeyen kur düzeyi, işgücü maliyetlerinde verimlilik artışının çok üzerinde gerçekleşen ücret artışlarına rağmen başarılmıştır. Dolayısıyla sanayicilerimiz adeta mucize yaratmaya devam etmiştir. Yılın geri kalan bölümünde, özellikle de son çeyrekte iç talepte belirgin bir yavaşlama beklenirken ihracatla büyümenin zorunlu hale geleceğini öngörüyoruz" dedi.

İNŞAATTA HIZLI BÜYÜME

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli de ilk çeyrekte inşaatta hızlı bir büyüme yaşanırken tarım ve sanayide ortalamanın altında kalındığını belirtti. Dezenflasyonist politikaların etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren büyüme hızında bir yavaşlama görüleceğini savunan Kestelli, "Öncü göstergeler bunu teyit ediyor. İlk çeyrekte inşaatta hızlı bir büyüme yaşarken tarım ve sanayide ortalamanın altında kaldık. Sürdürülebilir, yüksek büyüme için üretim odaklı bir programın kesintisiz uygulanması şart. Küresel koşullar hızla değişirken temel beklentimiz, fiyat istikrarının hızla ihdas edilmesi ve rekabet gücümüzü artıracak iklimin oluşturulması. Ortalamanın altında büyüyen bir tarım sektörünün ülkede kimseyi mutlu etmeyeceği çok açık. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı önceleyecek adımların kritik önemi var" açıklamasında bulundu.

'DEVAMLILIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise ilk çeyrekteki yüzde 5,7'lik büyümeyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Piyasa beklentisinin 2024 yıl sonu büyüme oranı için yüzde 3,3 seviyesinde olduğunu bildiren Özgener, "Diğer ülkelere göre oldukça yüksek bir enflasyonla geç başlayan bir parasal sıkılaştırma uyguluyoruz. Enflasyon ne kadar hızlı düşerse, reel sektör olarak yüksek faizin yarattığı daraltıcı etkiden o kadar az etkileniyor olacağız. Bu hususta enflasyonun hızlı düşüşünü sağlamak için atılacak adımlar ve sıkı para politikasının inandırıcılığı ve tatmin edici sonuçlar alınıncaya kadar devamlılığı önemli" ifadelerini kullandı.