ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA 3 HAZİRAN PAZARTESİ! Gram altın, çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 408 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 15 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 0,7 azalışla günü 2 bin 327 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 325 dolarda bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.