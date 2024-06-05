Ege otellerinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik beldelerinde geçirmek isteyenler otel rezervasyonlarına başladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Ramazan Bayramı'nın turizmciyi memnun ettiğini ve nisan ayını yüzde 90-95 dolulukla kapattıklarını belirtti. Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla bu oranlara tekrardan ulaşacaklarını vurgulayan Belge, rezervasyonların her gün artarak devam ettiğini söyledi.

Orhan Belge, Ege'deki otellerin hazır olduğunu dile getirerek, "Ege Bölgesi ve Çeşme ilçesinden çok ümitliyiz. Ancak bazen 'Çeşme pahalı' diyerek algı yapılıyor. Çeşme'yi Sakız adası veya başka bir Ege adasıyla karşılaştırmak demek, Süper Lig'deki bir takımla amatör takımı karşılaştırmak demektir. İzmir'in Çeşme ilçesi bunu hak etmiyor. Çünkü İzmir bizim göz bebeğimiz. Tanıtımda biraz daha hızlı hareket edersek Avrupa'nın göz bebeği olur" diye ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de sezona iyi başlandığını ifade etti.

'OTELLER DOLMAK ÜZERE'

Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarının iyi olduğunu, tatil yaklaştıkça daha da artacağını aktaran Özden, "Önümüzdeki 3-5 gün içinde otellerin tamamı dolmaya başlar" dedi.