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Haberler Ekonomi Hububat ihracatında rekor yükseliş

Hububat ihracatında rekor yükseliş

HABER MERKEZİ
Hububat ihracatında rekor yükseliş
BİSKÜVİ, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ocak-mayıs döneminde yüzde 7,3 artışla 5 milyar dolar oldu.Hububat ihracatı rakamlarını değerlendiren TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 5 aylık dönemde miktar bazında ihracatın yüzde 25,4 arttığını belirtti. Sektörün mayıs ayı aylık ihracat artışı yüzde 13,8 yükselişle tüm sektörler ortalamasının üzerinde yer aldı.
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