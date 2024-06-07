Hububat ihracatında rekor yükseliş

BİSKÜVİ, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ocak-mayıs döneminde yüzde 7,3 artışla 5 milyar dolar oldu.Hububat ihracatı rakamlarını değerlendiren TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 5 aylık dönemde miktar bazında ihracatın yüzde 25,4 arttığını belirtti. Sektörün mayıs ayı aylık ihracat artışı yüzde 13,8 yükselişle tüm sektörler ortalamasının üzerinde yer aldı.