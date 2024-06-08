Aile Destek Ödemesi sorgulama | Haziran ayı ödemeleri yattı mı?

Son dakika haberleri... Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Ödemeler bayramdan önce hesaplara yatar mı? Ödemeler nereden nasıl sorgulanır? soruları Haziran ayı itibarıyla araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ödemelerin bayramdan önce hesaplarda olacağı belirtildi. İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.