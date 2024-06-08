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Haberler Ekonomi Muğla-Aydın arası deniz otobüsü seferleri başlıyor

Muğla-Aydın arası deniz otobüsü seferleri başlıyor

OSMAN AKÇA
Muğla-Aydın arası deniz otobüsü seferleri başlıyor
BODRUM-TURGUTREİS-DİDİM ve Fethiye- Marmaris güzergahlarında yapılacak deniz otobüsü seferleriyle Aydın-Muğla arası ulaşıma yeni bir alternatif sunulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı çalışma kapsamında, deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Bodrum- Turgutreis-Didim ve Fethiye- Marmaris güzergahlarında yapılacak seferlerle Aydın- Muğla arası ulaşıma yeni bir alternatif daha eklenmiş olacak. Yeni seferlerin ilk olarak 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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