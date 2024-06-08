Turizmciler 9 günlük bayram tatilinden umutlu

KURBAN Bayramı tatilinin idari izinle 9 güne çıkarılmasının ardından iç turizmin önde gelen bölgelerinden Edremit Körfezi'ndeki tatil merkezlerindeki işletmelerde rezervasyonlar hızlandı. TERMAL suları, denizi ve Kazdağları ile iç turizmde önemli bir paya sahip olan Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ilçeleri ile Ören, Akçay, Altınoluk ve Güre ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesindeki otel ve konaklama tesislerinde bayram tatili rezervasyonlarında doluluk yüzde 80'e yaklaştı.

TÜRSAB'tan Fatih Ergün, 9 günlük tatilin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı ve ekledi: "Bölgeye, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yapılan tünellerle de ulaşımın rahat olması İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük illerin ortasında yer alması dolayısıyla bayramda bu bölgelerden ciddi bir talep var. Bu anlamda bu sezondan umutluyuz."