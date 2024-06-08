Uygun fiyatlı uçak biletleri otobüs firmalarını zora soktu

KURBAN Bayramı öncesi İzmir Otogarı'nda derin bir sessizlik yaşanıyor. Yolcu sirkülasyonunun son iki ayda iyice azaldığını belirten otobüs işletmecileri, Kurban Bayramı'nda üç günlük bir yoğunluk yaşanacağını, sonrasında yine yolcusuz günlere döneceklerini öne sürdü. Ege Bölgesi Otobüs İşletmecileri Derneği (EBOD) Başkanı Serdar Gerilakan, "Otobüs biletlerinin çok pahalı, hatta uçak biletlerinden bile yüksek olduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Bu bir algı çabası olabilir. İzmir-İstanbul uçak bileti bin 350 lirayken otobüsler 600 liraya yolcu taşıyor" dedi. Fakat, havayolu şirketlerinde İzmir-İstanbul arası uçak biletlerinin 800 liradan başlıyor olması, Gerilakan'ın açıklamalarını boşa düşürdü.