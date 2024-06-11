Bayram öncesi denetimlerde marketler mercek altında

KÜTAHYA Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yaptı. Kütahya Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, tüketicilerin ambalajsız olarak aldığı tatlı ve çikolata gibi ürünlerde daraya dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü dara çok önemli. 700 liraya baklava alıyorsunuz, darası alınmadan veriliyorsa yüzde 10'unu ambalaja ödemiş oluyorsunuz" dedi. Vatandaşları dara konusunda uyaran Müdür Uygun, "Farkındalık olması açısından söylüyorum, özellikle tüketicilerimiz ambalajsız olarak alınan yani tartılan tatlı, çikolata gibi ürünlerde kutuyla aldıklarında darasına dikkat etsinler. Bir farkındalık olsun. Çünkü dara çok önemli. 700 liraya baklava alıyorsunuz, darası alınmadan veriliyorsa yüzde 10'unu ambalaja ödemiş oluyorsunuz" şeklinde konuştu.