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Şehirden sıkılınca kendini ata tohumlarına adadı

HABER MERKEZİ
Şehirden sıkılınca kendini ata tohumlarına adadı
ÇANAKKALE'DE, şehir hayatından sıkılan Eylem Bombatepe (40), kendini atalık tohumların sürdürülebilirliğine adadı. Her sene yüzlerce yıllık atalık tohumları bahçesine ekerek onların sürekliliğini sağlamayı amaçladığını söyleyen Bombatepe, "Bunlar değiştirilmemiş, orijinal tohumlar. Genleriyle hiçbir şekilde oynanmamış. Atalarımızdan bize yadigar gelen tohumlar. Ata tohumları doğal seçilimle günümüze geliyorlar. Yani siz ektiğiniz sebzeden tohum alıyorsunuz. O tohumu toprağa atıyorsunuz. Doğaya uyumlu olan, bu ülkenin iklimine, mevsimine, hastalıklarına, böceklerine, zararlılarına dayanıklı olarak büyüyor ve yine ondan tohum alıyorsunuz" dedi.
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