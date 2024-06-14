Dolandırıcılar Facebook hesaplarını hedef aldı

Siber dolandırıcılar kimlik avı saldırısı için Facebook işletme hesaplarını hedef olarak seçti. Kaspersky, Facebook işletme hesaplarını hedef alan yeni bir kimlik avı saldırısını keşfetti. Bu saldırı, hesapların askıya alınması tehdidiyle aldatıcı e-postalar gönderiyor ve yasal Facebook altyapısını kullanarak kullanıcılara güven vermeye çalışıyor.

GİZLENMİŞ KİMLİK AVI

Siber suçlular, işletme hesaplarına sahte askıya alma uyarıları göndermek için gerçek Facebook işlevlerini kullandıkları bir yöntem geliştirdi. Facebook kaynaklı bu e-postalar, "İnceleme Talebinde Bulunmak İçin 24 Saat Kaldı. Nedenini Gör" gibi endişe uyandıran mesajlar içeriyor. Facebook'tan gönderilen ve hesap sorunları hakkında sahte uyarı içeren bir e-posta bağlantısına tıklandığında kullanıcı benzer bir uyarı gösteren gerçek bir Facebook sayfasına yönlendiriliyor. Bunun ardından kullanıcı Meta markasıyla gizlenmiş bir kimlik avı sitesine yönlendirilerek sorunun çözülme süresi 24 saatten 12 saate indiriliyor. Son olarak kimlik avı sitesi başlangıçta zararsız bilgiler isteyip, ardından hesabın e-posta, telefon numarası ve şifresini talep ediyor.

UZMANDAN ÖNEMLİ UYARI

Saldırganlar bu bildirimleri göndermek için ele geçirdikleri Facebook hesaplarını kullanıyor. Hesap adını tehdit mesajı ve profil resmini ünlem işaretiyle değiştirdikten sonra, hedeflenen işletme hesaplarından bahseden gönderiler oluşturuyor. Teslimat gerçek Facebook altyapısı aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, bildirimlerin hedeflenen alıcılara ulaşması garanti altına alınmış oluyor. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Andrey Kovtun, şunları söylüyor: "Meşru görünen ve Facebook gibi güvenilir bir kaynaktan gelen bildirimler bile aldatıcı olabilir. Özellikle sizden veri girmeniz veya ödeme yapmanız isteniyorsa, takip etmeniz istenen bağlantıları dikkatle incelemeniz çok önemlidir. Bu, işletme hesaplarınızı kimlik avı saldırılarından korumada önemli bir fark yaratabilir."

ÖNLEM ALINMAZSA KİMLİK BİLGİLERİ ÇALINIR

İŞLETMELERİN sosyal medya hesaplarını korumaları için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor: Şüpheli e-posta mesajlarında aldığınız bağlantılara tıklamaktan kaçının. Kuruluş hesabınızla oturum açmanız gerekiyorsa, adresi manuel olarak yazın veya bir yer imi kullanın. Şirketi çok çeşitli tehditlere karşı korumak için, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlar için gerçek zamanlı koruma, tehdit görünürlüğü, EDR ve XDR'nin araştırma ve yanıt yeteneklerini bir arada toplayan Kaspersky Next ürün serisindeki çözümleri kullanın. Mevcut ihtiyaçlarınıza ve kaynaklarınıza bağlı olarak, buradaki en uygun ürün katmanını seçebilir ve siber güvenlik gereksinimleriniz değişirse kolayca başka bir ürüne geçebilirsiniz. Personelinizi en son bilgilerle güncel tutmak için siber güvenlik kurslarına yatırım yapın. Pratik yapmaya odaklı Kaspersky Expert eğitimi ile InfoSec uzmanları becerilerini geliştirebilir ve şirketlerini karmaşık saldırılara karşı savunabilir. Sizin için en uygun formatı seçebilir ve kendi kendine rehberli, çevrimiçi kursları veya eğitmenlerin liderliğindeki canlı kursları takip edebilirsiniz.