Ege’ye petrol müjdesi

Türkiye, dışa bağımlılığa karşı başlattığı atılımı her alanda sürdürüyor. Milli savunma sanayii ve enerji üretiminde atılan adımlar her geçen gün meyvelerini verirken, dünya genelinde de ses getiren başarılar Türkiye'nin yükselişine şahit olunuyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu kapsamda Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de uzun süredir devam eden doğalgaz ve petrol sondaj ve tarama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz'de milyonlarca metreküp doğalgaz rezerv keşfinden sonra başarının da verdiği özgüvenle her gün yeni bir sahada daha çalışma başlıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuru yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.

AKTİF KULE SAYISI 45 OLDU

PETROL ve Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre; 2024 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke olarak öne çıktı. Sadece Ukrayna, 46 kule ile sondaj yapan aktif kule sayısı bakımından Türkiye'nin önüne geçti. Türkiye'yi de 13 kule ile üretimini sürdüren Norveç takip etti. Öte yandan, Türkiye'nin deniz alanlarında da 4 derin deniz sondaj gemisi ile faaliyetleri devam ediyor. TPAO tarafından 2014-2023 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında toplam 27,6 milyar dolar yatırım yapılmıştı. Bu yatırımların karşılığı her yıl katlanarak alınmış oldu.