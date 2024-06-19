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Haberler Ekonomi İş-Pozitif, 4 ayda 286 bin kadına istihdam sağladı

İş-Pozitif, 4 ayda 286 bin kadına istihdam sağladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin 940 kadının istihdamı sağlandı. Kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim, teşvik ve hibe veren kamu kurumları, yetişmiş insan kaynağına sahip sivil toplum kuruluşları, üretim kapasitesine sahip kadın kooperatifleri ve istihdam sağlayan özel sektör kuruluşlarını bir araya getiren İş-Pozitif Projesi, kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

HABER MERKEZİ
İş-Pozitif, 4 ayda 286 bin kadına istihdam sağladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin 940 kadının istihdamı sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, projenin kayıtlı kadın istihdamına destek olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: "İş-Pozitif sayesinde 286 bin 940 kadının istihdamla buluşmasına aracılık ettik. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınan ve büyüyen Türkiye hedefine ulaşabilmek için kadınların istihdama katılmalarının önündeki engelleri ve riskleri azaltarak, çalışma hayatında daha fazla yer almalarına destek vermeye devam edeceğiz."
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