  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Elektrik Üretim A.Ş 251 personel alımı yapacak! Personel alım şartları neler?

Elektrik Üretim A.Ş 251 personel alımı yapacak! Personel alım şartları neler?

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) 238 teknisyen, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere 251 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana ait başvuru detayları araştırılıyor. Peki EÜAŞ personel alım şartları neler? Başvurular ne zaman nereden yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Elektrik Üretim A.Ş 251 personel alımı yapacak! Personel alım şartları neler?

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra işyerlerine 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 Teknisyen (Daimi İşçi), 5 Engelli (Daimi İşçi), 8 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (Teknisyen) (Daimi İşçi) olmak üzere toplam 251 daimi işçi alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 26.06.2024 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

4- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

5- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyinde karşılanacaktır.

BAŞVURULAR 26-30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA