Elektrik Üretim A.Ş 251 personel alımı yapacak! Personel alım şartları neler?

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra işyerlerine 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 Teknisyen (Daimi İşçi), 5 Engelli (Daimi İşçi), 8 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (Teknisyen) (Daimi İşçi) olmak üzere toplam 251 daimi işçi alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranılan şartlar İŞ-KUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 26.06.2024 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

4- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

5- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyinde karşılanacaktır.

BAŞVURULAR 26-30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.