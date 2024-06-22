Güney Ege yerli turistle “çifte bayram” yaşadı

KURBAN Bayramı tatilinde tatilcilerin yoğunlaştığı Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde 1,5 milyondan fazla yerli turist konuk ediliyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, yabancı ziyaretçilerin yanı sıra Türklerin de ilk tercihleri arasında yer aldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, bayram tatilinde Muğla'nın ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Akbıyık, "Kurban Bayram tatilinde Muğla'nın turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu. Muğla ve ilçelerine bayram tatili için 500 binden fazla araç giriş yaptı. 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti kentimizde misafir ediyoruz" diye konuştu.

TERCİH EDİLİYOR

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal da bayramda bölgenin tatilciler tarafından tercih edildiğini ve yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini söyledi.