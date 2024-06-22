  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Yatırımcısına en çok kazandıran şirket: TÜRKİYE SİGORTA

Yatırımcısına en çok kazandıran şirket: TÜRKİYE SİGORTA

HABER MERKEZİ
Yatırımcısına en çok kazandıran şirket: TÜRKİYE SİGORTA

TÜRKİYE Sigorta, 2024 yılı ilk çeyrek finansal tablo verilerine göre, son 1 yıllık dönemde aktif büyüklüğü yüzde 50'den fazla büyüyen BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu. Aktif firmanın büyüklüğü, prim üretim gelişimiyle beraber son 1 yılda yüzde 137 oranında artarak, hisse performansını destekleyen önemli göstergeler arasında yer aldı.

Güncel verilere göre hisse fiyatı, son 1 yılda yüzde 606 oranında yükselerek yatırımcısına 6 kat getiri sağladı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Şirketlerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini devam ettireceğiz. Paydaşlarımızın katkısıyla ülke ekonomisine ve yatırımcılarına katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA