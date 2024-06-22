Yatırımcısına en çok kazandıran şirket: TÜRKİYE SİGORTA

TÜRKİYE Sigorta, 2024 yılı ilk çeyrek finansal tablo verilerine göre, son 1 yıllık dönemde aktif büyüklüğü yüzde 50'den fazla büyüyen BIST 100 şirketleri arasında, yatırımcısına en çok kazandıran şirket oldu. Aktif firmanın büyüklüğü, prim üretim gelişimiyle beraber son 1 yılda yüzde 137 oranında artarak, hisse performansını destekleyen önemli göstergeler arasında yer aldı.

Güncel verilere göre hisse fiyatı, son 1 yılda yüzde 606 oranında yükselerek yatırımcısına 6 kat getiri sağladı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Şirketlerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini devam ettireceğiz. Paydaşlarımızın katkısıyla ülke ekonomisine ve yatırımcılarına katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.